Le conseil d'administration de Twitter met en place son plan anti-Elon Musk

Comment empêcher l'homme le plus riche du monde d'acquérir Twitter ? Le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, a annoncé il y a quelques jours son intention d'acheter la majorité des actions du réseau social, après avoir acquis un peu plus de 9% du capital de l'entreprise californienne. Le conseil d'administration a par la suite invité Elon Musk à siéger, mais cela aurait eu pour effet de l'empêcher d'acquérir autant d'actions qu'il l'aurait voulu.



D'où la solution de l'OPA : Musk propose 43,4 milliards de dollars, alors que la valorisation boursière de l'entreprise tourne autour de 36 milliards. L'entrepreneur a affirmé avoir les fonds suffisants pour réaliser l'opération, il a même annoncé avoir un « plan B » en cas d'opposition du conseil d'administration. Peut-être sera-t-il obligé de le mettre en œuvre : la direction de Twitter a en effet décidé de se battre contre le projet du milliardaire.