Le débat sur la consigne des bouteilles plastique est relancé

Augmenter les taux de recyclage des bouteilles plastique, c'était un des objectifs de la la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) votée en 2020. Le texte prévoyait la mise en place d'un système de consigne pour ce produits : les consommateurs payaient plus cher leurs bouteilles d'eau mais en retour, ils pouvaient récupérer quelques centimes dans des automates installés dans les supermarchés. Mais ce dispositif a été annulé en raison de l'opposition des collectivités locales.



Pourtant, il y a urgence : la France affiche un taux de collecte des bouteilles en plastique de moins de 60%, quand l'objectif européen en la matière est de 77% en 2025 et de 90% en 2029. Il faut donc accélérer la collecte et le recyclage des bouteilles en plastique, c'est pourquoi Bérangère Couillard, secrétaire d'État à l'Écologie, a convié en ce début de semaine des représentants de la grande distribution, de l'embouteillage, des associations d'élu, des consommateurs et ONG ainsi que des industriels de l'agro-alimentaire.