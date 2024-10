Le déficit commercial français se creuse en août

Le mois d'août a vu une légère aggravation du déficit commercial de la France, qui s'est établi à 6,7 milliards d'euros, selon les dernières données publiées par les douanes françaises. Cette dégradation s'explique principalement par une baisse plus prononcée des exportations que des importations. En effet, les exportations françaises ont reculé de 300 millions d'euros en août, contre une diminution de 100 millions pour les importations. Ce déséquilibre a contribué à élargir le déficit commercial par rapport au mois précédent, où celui-ci avait été initialement estimé à 5,9 milliards d'euros avant d’être révisé à 6,5 milliards.



Cependant, les douanes soulignent une évolution positive sur une période plus longue. Sur douze mois, le déficit cumulé a continué de se réduire, atteignant 82,1 milliards d'euros en août, contre 82,6 milliards en juillet. Ce recul est en partie dû à une réduction des importations énergétiques. « Les prix de l’énergie ont baissé et les volumes importés ont diminué, ce qui allège la facture énergétique de la France », expliquent les douanes. Parallèlement, la légère augmentation des volumes exportés dans ce secteur a également contribué à cette amélioration.



Si la facture énergétique est en baisse, le secteur des produits manufacturés connaît une tendance inverse. En excluant l'énergie, le solde commercial de la France s’est dégradé de 600 millions d'euros en raison d'une hausse des importations de produits manufacturés. Cette situation reflète une dynamique plus globale affectant l’économie française. En effet, le nombre d'exportateurs français a diminué au deuxième trimestre 2024, atteignant 125.300 exportateurs résidents, soit une baisse de 4.700 par rapport à la même période l’année précédente. Cette diminution des exportateurs résidents met en lumière les difficultés rencontrées par les entreprises françaises à maintenir leur compétitivité à l’international.