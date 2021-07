Cela va devenir une habitude. Depuis le 1er juillet, les clients des restaurants peuvent repartir avec sous le bras un « doggy bag », un contenant avec les restes de leur repas : plat et dessert à peine entamés, bouteille de vin à moitié pleine, ils pourront être consommés à la maison. Les restaurateurs étaient jusqu'à présent fortement poussés à proposer ces contenants, désormais ils n'auront pas le choix puisque c'est inscrit dans la loi agriculture et alimentation votée en 2018.



Il s'agit non seulement d'un service supplémentaire pour les clients, mais aussi un moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire. Les consommateurs sont responsables du tiers de la quantité de nourriture gaspillée sur l'ensemble de la chaîne, selon une étude de l'Ademe. Et 40% du gaspillage a lieu dans les restaurants, même si les repas aux restaurants ne représentent que 15% du total de la consommation finale.