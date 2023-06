Le forum International d'Astana 2023 se prépare à aborder les enjeux économiques mondiaux

Plus de 1 000 participants, des dirigeants gouvernementaux, des organisations internationales, des PDG d'entreprises multinationales et des experts internationaux, étaient attendus à Astana au Kazakhstan, au coeur des steppes d’Asie centrale.





Le président Tokayev, à la tête du Kazakhstan depuis 2019, présentait il y a quelques jours ce grand symposium diplomatique comme une « réponse aux défis mondiaux en priorisant la coopération en tant que principe fondamental du système international en fonctionnement. » Le Kazakhstan, fort de son histoire riche de ponts entre l'Est et l’Ouest, mise en effet désormais sur la diplomatie pour s’imposer comme un interlocuteur privilégié dans les relations internationales.



Le « forum international d’Astana », qui existe depuis 2008, aborde cette année encore un large éventail de sujets économiques, notamment la restructuration des marchés mondiaux, les investissements dans les infrastructures, l'innovation technologique et l'expansion du commerce international.



Plusieurs thématiques ont déjà été annoncées sur le site internet de l’événement, comme : « Réinventer la paix, les conflits et l'ordre mondial », « L'avenir du multilatéralisme » et « Opportunités ou défis : le rôle de l'ONU dans la préservation de la paix et de la sécurité ». Des thèmes qui laissent entrevoir en filigrane, la vision kazakhstanaise des affaires étrangères, qui repose très étroitement sur une diplomatie multilatérale et multifactorielle.

D’ailleurs, le focus accordé sur les voies de transports - et en particulier le « Middle Corridor » qui doit relier l’Europe à l’Asie via la mer Caspienne et le Kazakhstan - tout le long de l’événement est symptomatique du rôle stratégique que ce pays, le plus grand d’Asie centrale, est en train de prendre à l’échelle du commerce international.



D’autres thèmes laissent entrevoir des sujets de discussion beaucoup plus économiques, avec de nombreuses prises de paroles et de débats sur la transformation numérique des entreprises, la cybersécurité, les nouvelles tendances du marketing, la blockchain et évidemment, l’intelligence artificielle qui sera sur toutes les lèvres cette année après le phénoménal succès de ChatGPT et des logiciels de machine Learning.







Au menu : écologie et développement durable

L’édition 2023 du forum International d’Astana a aussi un focus particulier sur les thèmes liés au développement durable et la santé, avec plusieurs tables rondes portant sur des problématiques très concrètes et rassemblant différents acteurs privés et publics, comme « Évaluation des progrès réalisés en matière de préparation à la santé mondiale ».Et ce n’est pas un hasard si le Kazakhstan, grand exportateur d’hydrocarbures, mais aussi premier producteur mondial d’uranium et acteur mondial des énergies renouvelables, a organisé plusieurs exposés sur la transition énergétique et le développement économique responsable. Le pays prévoit de planter 2 milliards d'arbres d'ici 2025, d'accroître sa capacité d'absorption du carbone au niveau national et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 15 % d'ici 2030.Astana, qui accueille de très nombreux sommets internationaux comme le « sommet mondial des religions traditionnelles » qui avait accueilli le Pape en 2022, s’impose depuis quelques années comme une ville privilégiée pour les grandes rencontres internationales. À quelques heures en avion de l’Europe et de l’Asie, la citée bâtie dans les années 1990 au milieu des steppes a développé une offre hôtelière et de nombreuses infrastructures pour recevoir et organiser ce type d’événements au service de la diplomatie kazakhe.