Le gaspillage alimentaire représente une perte de 67 euros chaque mois en moyenne

Avec une inflation dans les rayons qui atteint 10%, les consommateurs sont amenés à faire très attention au moment de faire les courses. Mais si la crise actuelle a un bon côté, c'est qu'elle va peut-être pousser les Français à réduire le gaspillage alimentaire. Selon un sondage Censuswide réalisé par HelloFresh, ils jettent en effet en moyenne l'équivalent de 67 euros d'aliments par mois ! Entre 26 et 50% des produits achetés finissent tout simplement à la poubelle.



36% des personnes sondées expliquent par exemple que les restes des repas ne sont pas conservés pour être consommés au repas suivant. Un peu plus d'un tiers des Français jettent régulièrement des aliments dont ils n'ont plus besoin. HelloFresh a un conseil de bon sens : « En achetant uniquement la quantité nécessaire pour chaque repas, les risques de gaspillage seraient limités ».