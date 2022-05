Le gel des loyers pourrait être une des mesures de soutien au pouvoir d'achat

Les locataires sont pris à la gorge. Entre la hausse des prix de l'énergie et l'inflation des prix à la consommation, le pouvoir d'achat est mis à mal et les choses ne vont pas s'arranger dans les prochains mois : la guerre en Ukraine qui dure va en effet continuer à faire pression sur les prix. C'est pourquoi les associations de défense des locataires ont demandé au ministère de l'Économie de geler les loyers.



L'indice de référence des loyers, utilisé pour calculer les prix des loyers des logements, est calculé en fonction de la moyenne sur les douze derniers mois de l'évolution des prix à la consommation (hors tabac et hors loyers). Comme chacun a pu s'en rendre compte, les prix à la consommation ont fortement augmenté ces derniers mois, et les locataires craignent de fortes hausses des loyers.