Le gouvernement américain en guerre contre le monopole de Visa

Le département américain de la Justice a intenté un procès contre Visa devant une cour fédérale de Manhattan, affirmant que le groupe abuse de sa position dominante sur le marché des cartes de débit. Selon le procureur général Merrick Garland, Visa impose des commissions bien supérieures à celles qu’un marché concurrentiel permettrait, affectant ainsi les prix dans l’ensemble de l’économie.



« Les commerçants et les banques répercutent ces coûts sur les consommateurs, augmentant les prix ou réduisant la qualité ou le service », a-t-il précisé lors d’une conférence de presse. Ces frais excessifs impacteraient le prix de pratiquement toutes les marchandises, rendant le monopole de Visa préjudiciable à l’ensemble des consommateurs américains.



Avec plus de 60 % des transactions par carte de débit effectuées sur son réseau, Visa perçoit environ 7 milliards de dollars de commissions annuelles, à la fois pour les paiements réalisés via des cartes physiques et dématérialisées. Cette position dominante est renforcée par des pratiques que la justice américaine qualifie d’anti-concurrentielles. Visa sanctionnerait les commerçants qui choisissent d’utiliser un autre réseau de cartes en augmentant ses propres tarifs, rendant ainsi difficile la concurrence.



Le procès met également en lumière les relations entre Visa et des entreprises technologiques comme PayPal, Apple et Block (anciennement Square), qui auraient reçu des centaines de millions de dollars pour ne pas pénétrer le marché des transactions par carte de débit. Ces entreprises développaient des services susceptibles d’apporter une nouvelle concurrence sur ce marché, mais auraient été freinées par des compensations financières leur permettant de détourner leur attention de ce secteur.