Le gouvernement exclut toute hausse de la fiscalité sur le gaz

Alors que la France s'efforce de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et d'encourager l'utilisation de sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement, la décision de maintenir une fiscalité stable sur le gaz, considéré comme moins vert que l'électricité, interroge. Le gouvernement semble faire le choix de ménager les foyers chauffés au gaz, alors que les prix de l'électricité, eux, sont en baisse. Maud Bregeon a justifié cette décision en affirmant que « l’écologie punitive n’est pas la solution ». Selon elle, la transition énergétique « doit être acceptée et acceptable », sans imposer une charge financière supplémentaire aux ménages.



La porte-parole a également souligné que 12 millions de Français se chauffent actuellement au gaz, ce qui représente une part importante de la population. Elle a insisté sur le fait que toute mesure fiscale touchant à cette source d’énergie aurait des répercussions directes sur ces foyers. « Il ne s'agit pas de pénaliser ces millions de Français », a-t-elle ajouté.



En revanche, concernant l'électricité, Maud Bregeon a annoncé une bonne nouvelle : la facture d’électricité de 80% des Français, qui bénéficient du tarif réglementé, devrait baisser de 10% au début de l’année prochaine. Les 20% restants, eux, étant soumis aux prix du marché, ont déjà bénéficié de la baisse des cours. Cette annonce s'inscrit dans un contexte où l'exécutif cherche à concilier la transition énergétique avec des impératifs économiques, notamment en matière de pouvoir d'achat.