Le gouvernement fait tout pour éviter une mauvaise note de la France

Face à la menace d'une possible dégradation de sa note souveraine, le gouvernement a présenté son plan pour stabiliser ses finances publiques, a annoncé Elisabeth Borne au micro de Radio J. C'est le ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui est allé expliquer à Standard and Poor's les efforts de l'exécutif pour contrôler le budget national. Des discussions qualifiées de « très étroites », a commenté la Première ministre. Outre l'objectif de réduire le déficit, le gouvernement est également déterminé à diminuer sa dette. La locataire de Matignon a indiqué que cette intention avait été explicitement communiquée à Standard and Poor's.



« Je pense qu'on mène des réformes, on a présenté récemment une trajectoire de nos finances jusqu'en 2027 dans laquelle on veut, comme le président de la République s'y était engagé, réduire notre déficit à 2,7% (du PIB) en 2027 », a-t-elle également détaillé. Interrogée sur une éventuelle récession, la Première ministre a déclaré que le gouvernement agissait pour éviter cette situation. L'accent est mis sur le soutien aux entreprises et la stimulation de la croissance économique, y compris au service de la transition écologique et du modèle social français.