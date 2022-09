Le gouvernement prépare un chèque de 50 euros pour les usagers des transports en commun

Ce qui est certain, c'est que les abonnés aux transport en commun les plus modestes y auront droit, mais pas les usagers du TGV. Pour le gouvernement, il s'agit d'éteindre dans l'œuf les amendements de l'opposition pour une baisse de la TVA à 5,5% (au lieu de 10%) dans les transports, ce qui grèverait les finances publiques et concernerait tous les usagers alors que l'objectif est de viser ceux qui ont le plus besoin d'une telle aide financière.



L'État cherche aussi à aider directement les voyageurs, sans passer par les régions qui financent les transports en commun. Il y aurait un « risque de déperdition » de l'aide si elle était confiée aux collectivités, souligne une source… Ce chèque pourrait être inscrit dans la loi de finances 2023 qui sera présentée dans le courant de la semaine prochaine.