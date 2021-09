Le gouvernement veut ouvrir le dossier des billets SNCF gratuits pour les cheminots

Le ministre délégué aux Transports ouvre un nouveau front très sensible à la SNCF. Jean-Baptiste Djebbari veut en effet discuter du périmètre des facilités de circulation dont bénéficient les cheminots et leurs familles, autrement dit les billets de trains gratuits ou à prix réduit. « Sur le principe, je suis d'accord à ce que les cheminots gardent des avantages en nature. Après le sujet, la spécificité de la SNCF, c'est que le périmètre est très large », a-t-il déclaré au micro de RMC. Cet avantage en nature profite à plus d'un million de personnes : les cheminots (actifs et retraités), leurs partenaires, les enfants de moins de 21 ans et étudiants, et leurs ascendants.



Ces réductions de prix et ces gratuités représentent un coût de 105 millions d'euros par an pour la SNCF, selon un rapport commandé par le gouvernement. Plus précisément, ce sont 328.144 agents actifs et retraités et 786.692 ayants droit qui en bénéficiaient en 2020. Le rapport établit toutefois que la perte est évaluée à 404 euros par an pour un agent actif et ses ayants droit. « Au regard de la valeur monétaire des avantages en nature accordés par d'autres entreprises à leurs salariés, ce montant ne paraît pas exorbitant », précise-t-il.