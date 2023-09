Le groupe Boyer, une entreprise indépendante au service du développement de la Polynésie française

Le groupe Boyer est l’entreprise numéro un de la construction en Polynésie française. Dirigée par Laurent Seignobos , l’entreprise opère donc sur ce territoire maritime vaste comme l’Europe qui compte 118 îles (dont 67 habitées).Les enjeux de croissance durable du pays, de création d’emplois et de réduction des inégalités sont considérables.L’assemblée de la Polynésie a d’ailleurs adopté en 2022 un plan stratégique à moyen terme intitulé Innovation 2030 pour coordonner un développement économique harmonieux, compatible avec les exigences de la transition énergétique. « L’innovation en matière de construction fait partie de l’ADN du groupe Boyer. Nous travaillons avec constance pour acclimater les méthodes constructives les plus avancée aux spécificités de nos archipels », souligneLa construction de nouvelles infrastructures de transport, notamment portuaires, d’accueil touristique, d’activité tertiaire, de télécommunication et la modernisation d’infrastructures existantes sont le « nerf de la guerre » pour que la Polynésie puisse faire jouer à plein ses nombreux atouts : économie bleue (pêche et plaisance), tourisme responsable, perliculture, services, économie numérique…Un exemple parmi beaucoup d’autres illustre la vocation du groupe Boyer a relier les Polynésiens avec le reste de l’archipel mais aussi avec le monde : le chantier des quais de Rimatara. Cette ile située le plus à l’ouest des Australe compte moins de mille habitants. Régulièrement la houle, quand elle devient trop forte, gêne l’accostage des bateaux visiteurs ainsi ceux des nombreux pêcheurs professionnels de l’île. La décision a été prise d’équiper Rimatara de deux quais complètement rénovés, l’un au nord et l’autre au sud. En effet, par gros temps, si l’une des façades de l’île est exposée, l’autre l’est moins. Ainsi, grâce à ses deux quais, Rimatara reste toujours accessible.Le groupe Boyer se caractérise par son indépendance, vis-à-vis des géants du secteur. Entreprise de taille intermédiaire (ETI), l’entreprise polynésienne est en mesure de mener à bien des projets d’envergure de façon complètement autonome qu’il s’agisse de projets d’entreprise générale ou de conception-réalisation. « Il n'y a que de très rares ETI dans les outre-mers et, malheureusement, pas assez en métropole, alors que c'est ce type d'entreprises qui assure, entre autres, le succès économique de l'Allemagne », regretteLe constat se vérifie en Polynésie : L'ETI groupe Boyer crée des emplois et dispose de plusieurs relais de croissance. Son équipement moderne et diversifié associé à son expérience font du groupe Boyer une entité parfaitement adaptée pour répondre aux spécificités de la construction de l’archipel.