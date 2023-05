Le groupe Casino veut vendre des magasins à Intermarché

Le Groupe Casino a annoncé l'ouverture d'une procédure de conciliation par le tribunal de commerce de Paris. Cette démarche, envisagée pour une période initiale de quatre mois, concerne Casino et ses filiales, dont Monoprix et Franprix. Elle vise à négocier un accord avec ses créanciers pour restructurer sa dette financière, évaluée à 6,4 milliards d'euros à fin 2022. La procédure, qui n'impactera pas les relations du groupe avec ses partenaires opérationnels et ses salariés, suit la suspension de la cotation de son action en Bourse en amont de cette annonce.



Parallèlement à cette démarche, le Groupe Casino a dévoilé un accord avec Intermarché pour la vente de plus d'une centaine de ses points de vente en France. Cette cession, qui représente un chiffre d'affaires de 1,15 milliard d'euros, concerne des hypermarchés, supermarchés, et enseignes de proximité. Toutefois, cet accord reste conditionné à l'approbation des représentants du personnel et des autorités compétentes.