Le marché de l'automobile français en panne sèche en juillet

La Plateforme automobile (PFA) a rendu son verdict pour le mois de juillet et comme tous les mois depuis le début de l'année, il accuse une baisse. L'organisme, qui regroupe l'ensemble des constructeurs, indique qu'il s'est immatriculé 107.547 voitures neuves en juillet, soit un recul de 7% par rapport au même mois de l'an dernier. La situation ne s'est pas arrangée depuis le début de l'année.



Sur les sept premiers mois de 2022, le nombre d'immatriculations neuves est en baisse de 15,31% avec 879.527 véhicules. Et ces chiffres se comparent à une année 2021 durant laquelle les volumes ont été extrêmement bas eux aussi. Les explications sont connues : « On reste exactement dans les mêmes conditions, il y a toujours des problèmes de livraison », indique la PFA. Les constructeurs font face à des soucis d'approvisionnement qui limitent leurs capacités de production.