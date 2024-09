Le marché du travail européen face à une pénurie de compétences

La pénurie de compétences ne se limite pas à quelques domaines spécifiques. Elle affecte aussi bien les métiers scientifiques et techniques que les emplois peu qualifiés. Les ingénieurs, par exemple, sont particulièrement recherchés : il en faudra 8 millions de plus d'ici à 2035 dans l'Union européenne, dont 6 millions uniquement pour remplacer les départs à la retraite.



Parallèlement, des secteurs comme la construction et l’hôtellerie-restauration peinent à attirer des travailleurs pour des postes non qualifiés. La démographie européenne, en déclin, complique encore la situation. Depuis 2012, la population en âge de travailler dans l’Union européenne a diminué de 5 millions de personnes. Ce chiffre pourrait reculer de 35 millions d’ici à 2050. Si l’immigration en provenance de Syrie et d’Ukraine a permis d'atténuer temporairement ces tensions, cela ne suffit plus.



Les solutions à long terme doivent donc passer par une meilleure adéquation entre les formations et les besoins du marché, tout en encourageant davantage les flux migratoires pour compenser le recul de la population active. L'avenir du marché du travail européen dépendra largement de sa capacité à s’adapter à ces défis structurels et à rester compétitif face à une concurrence mondiale en constante évolution.