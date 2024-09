Le nouveau TGV espagnol a des problèmes à l'allumage

Oscar Puente a souligné que Talgo avait pris des mesures pour résoudre la situation, en particulier en déployant du personnel expert doté d'outils de suivi en ligne. Malgré ces efforts, le constructeur ferroviaire se retrouve sous une pression croissante, d'autant plus que la Renfe compte sur ces trains pour étendre ses opérations à l'international, notamment avec des lignes transfrontalières vers la France.



Les ambitions de la Renfe sur le marché européen sont sérieusement entravées par les déboires techniques de ces trains. Les S106 sont en effet destinés à circuler sur les lignes reliant Lyon à Barcelone et Marseille à Madrid, mais aussi sur de nouvelles lignes où l'opérateur espagnol espérait concurrencer la SNCF. Le retard dans leur mise en service affecte donc directement la stratégie d'expansion de la Renfe en dehors de ses frontières nationales.



Ces incidents n'ont pas échappé aux autres acteurs du secteur ferroviaire. La compagnie française Le Train, qui prévoit de lancer des liaisons régionales à grande vitesse dans le Grand Ouest, a également commandé dix rames de trains à Talgo. Le début de leur fabrication est imminent et sera surveillé de près, tant la fiabilité de ces modèles suscite désormais des interrogations.



En attendant une résolution complète de la situation, la Renfe doit composer avec des trains S106 encore peu fiables et l'incertitude quant à la suite de ses projets. Pour Talgo, la pression continue de monter, alors que ses livraisons en Espagne et en France deviennent un test crucial pour sa réputation dans l'industrie ferroviaire européenne.