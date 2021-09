Le pass sanitaire dans les centres commerciaux provoque une baisse du chiffre d'affaires

Dès la mise en place du pass sanitaire, une incompréhension est apparue concernant son application dans les grands centres commerciaux. Il doit être présenté dans les centres de plus de 20.000 mètres carrés, mais ce sont les préfets, via des autorisations, qui donnent le feu vert ou pas en fonction du contexte sanitaire local. Difficile de s'y retrouver dans ces conditions, et aussi bien les commerçants que les consommateurs ne s'y retrouvent pas. Résultat : une baisse du chiffre d'affaires.



« Sur les centres commerciaux, on a un énorme problème », a expliqué Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, au micro de RMC/BFM. Le chiffre d'affaires dans les centres où le pass sanitaire est implémenté recule de 30% en moyenne, « mais comme les Français n'ont rien compris, assez logiquement, tous les centres commerciaux sont à -15% », s'alarme-t-il. Une perte des ventes qui « fait mal, fait même très mal quand vous êtes supermarché ou commerçant », martèle-t-il.