Le plafond des tickets restaurant passe à 25 euros

Mais le gouvernement est appelé à faire des compromis alors qu'il ne dispose que d'une majorité relative. L'un des arguments qui fait pencher la balance a été le fait que les tickets restaurant servent aussi à faire des courses, or l'inflation sur les prix des produits alimentaires augmente les dépenses des ménages. Un plafond relevé permettra de faire plus facilement face à la hausse des prix.



Les titres restaurant avaient déjà bénéficié d'une hausse de leurs plafond — le double, en fait — durant la crise sanitaire. Une manière de soutenir le secteur de la restauration et aussi un moyen pour vider les stocks que les possesseurs de tickets auraient pu constituer.