Le plafond des titres restaurants finalement relevé à 38 euros

Le plafond maximal que les détenteurs de titres restaurant pourront dépenser chaque jour va passer de 19 à 38 euros. Le décret d'application a été publié jeudi 11 juin, pour une application dès le lendemain. Les titres restaurant pourront également être dépensés les dimanches et les jours fériés, ce qui était interdit jusqu'à présent. Le relèvement du plafond des « tickets restau » concerne les restaurants, hôtels-restaurants ainsi que les débits de boisson, ce jusqu'au 31 décembre. Par contre, les magasins alimentaires (épiceries, grandes surfaces) ne sont pas concernés : pour eux, le plafond quotidien demeure fixé à 19 euros.



Ce nouveau plafond pour les titres restaurant était attendu de longue date. À l'origine, c'est-à-dire en plein confinement, le gouvernement avait tourné autour de l'idée de le relever à hauteur de 95 euros, à dépenser en une fois chaque semaine, dans les restaurants ainsi que dans les magasins alimentaires. Par la suite, la mesure a été réduite à la restauration, avec un plafond moins élevé mais à dépenser chaque jour. Le dispositif aurait dû être lancé plus tôt, mais il y a eu un contretemps : l'examen du texte par le Conseil d'État a pris plus de temps que prévu.