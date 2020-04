Le plafond du paiement sans contact passera à 50 euros le 11 mai

Payer avec sa carte bancaire sans contact, c'est à dire simplement en posant la carte sur le terminal de paiement, c'est déjà une habitude pour de nombreux consommateurs français. Mais ça l'est devenu pour davantage de personnes depuis l'épidémie de COVID-19 : payer de la sorte est en effet un des « gestes barrière » pour endiguer le propagation du virus. Les règlements en espèces, voire en glissant la carte bancaire dans le lecteur peuvent aider à la transmission du coronavirus, ce qui n'est pas le cas du paiement sans contact. Il reste cependant un obstacle : le plafond maximum autorisé. Jusqu'à présent, il est de 30 euros, ce qui peut être un peu juste.



La Fédération bancaire française (FBF) a confirmé une information d'Europe 1 selon laquelle ce plafond va passer de 30 à 50 euros. L'augmentation est désormais « possible », a expliqué Frédéric Ouléa, le président de l'organisme. Le relèvement a nécessité une « industrialisation lourde et délicate » qui, au vu du contexte, était encore plus difficile à mettre en œuvre.