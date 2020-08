Le plan de relance sera finalement présenté le 3 septembre

Mais cela ne signifie pas pour autant que les premières mesures n'ont pas été mises en œuvre : « Nous avons déjà versé l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire en anticipation de l'annonce du plan, c'est tout à fait concret », a assuré Jean Castex pour qui le plan est « absolument bouclé ». Le gouvernement n'a pas attendu le plan de relance pour « s'occuper de l'économie française et [de] l'impact de la crise sanitaire sur l'économie française avec le plan de relance » : l'exécutif le fait « depuis des mois » et le début du confinement. L'État a déjà mis 460 milliards d'euros pour faire face.Le délai dans la présentation du plan de relance a été mis à profit pour mieux préparer la rentrée scolaire en temps de pandémie. À ce propos, le locataire de Matignon est revenu sur la polémique concernant la gratuité des masques en milieu scolaire : il n'y en aura pas, « pas plus qu'il n'en existe ailleurs ». Jean Castex a expliqué que le gouvernement ciblait « les vulnérables à la maladie et les plus précaires ». Et il l'affirme : « je le dis à toutes et à tous, on est déjà bien en avance de ce que font tous les pays qui nous sont voisins ». Message transmis à l'opposition et à une partie de sa majorité…