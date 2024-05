Le potentiel de la Communication Non Violente pour les organisations et les acteurs de l’éducation

Olivier de Lagarde : De mon point de vue de dirigeant, la CNV offre de multiples bénéfices, tant au sein des entreprises qu'à l'échelle de la société. Premièrement, via la pacification des interactions quotidiennes, du fait de son potentiel de diminution de la violence sous toutes ses formes. Intégrer la CNV dans les organisations permettrait d’atténuer l'exposition à la violence psychique chez les travailleurs, tout en apportant des avantages notables à l'intérieur et à l'extérieur des entreprises. À l'intérieur, la CNV est un levier efficace contre la souffrance mentale en milieu professionnel, favorisant un échange serein, constructif, et évitant les conflits et les accusations personnelles qui nuisent considérablement au bien-être au travail. Ce type de communication reconnait les violences qui dépassent les simples rapports de domination, touchant diverses relations comme celles de collègue à collègue ou de clients à fournisseurs. À l'extérieur, la CNV se révèle précieuse dans les interactions avec le public, améliorant le traitement des réclamations et prévenant les impacts négatifs des tensions internes sur l'image de l'entreprise. Elle constitue ainsi un outil puissant pour améliorer le climat social et professionnel.



Albin Hamard : En effet ! En tant qu’employé, ou cadre, comment réagir quand vous êtes sous pression et que quelqu’un vous dit : « Ne stresse pas, ça ne sert à rien ! » ou « On ne peut pas compter sur toi » ? Autant de formulations maladroites ou mêlées de jugements que nous entendons dans les organisations au quotidien et qui ont bien souvent des conséquences délétères sur le pouvoir d’agir de toutes les parties prenantes (augmentation du stress, diminution de la motivation et de la coopération). En cela, les outils de la CNV permettent aux collaborateurs de générer des options gagnant/gagnant, faire preuve de plus de tact, être plus assertif et même créer un pont psychologique avec les personnes avec qui les relations sont plus délicates.