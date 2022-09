Le prix des cigarettes va augmenter

La perspective d'un paquet à 11 euros se rapproche donc. Depuis novembre 2020, il a en effet atteint 10 euros, puis un gel de la fiscalité a été adopté pour 2021 et 2022. Celui-ci devrait donc être levé, et puisque l'inflation est particulièrement élevé, les fumeurs doivent s'attendre à payer beaucoup plus cher leurs cigarettes… Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, n'a cependant pas voulu confirmer cette hausse de 70 centimes, renvoyant au projet de loi de financement de la sécurité sociale.



L'argument économique et sanitaire de la Première ministre peut s'entendre, en revanche cette hausse programmée ne fait pas les affaires des buralistes. Le président de la Confédération des buralistes, Philippe Coy, a demandé une augmentation « très modérée, de l'ordre de 20 centimes par an ». A priori, on devrait être très loin du compte.