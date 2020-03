Le prochain plan Marshall sera chinois !

Il est certainement trop tôt pour en tirer des leçons, n’est-ce pas ?

Je n’appelle ni au désordre ni à la refonte de notre modèle de société, mais je n’en demeure pas moins critique. Notre société occidentale, si prompte ces dernières décennies à donner des leçons au reste du monde, devra se poser de vraies questions.

Une première question sera celle de notre souveraineté nationale et de la redéfinition des priorités européennes. La crise nous aura appris à nous passer d’un grand cesser tout trafic aérien, à limiter les transports : va-t-on enfin réduire nos chaînes d’approvisionnement et réapprendre à vivre en autonomie au moins à l’échelle d’un continent, va-t-on réindustrialiser une partie de notre économie et tout particulièrement celle nécessaire à l’approvisionnement de nos besoins vitaux (nous sommes incapables de fabriquer en urgence le nombre de masques nécessaires à toute la population, mais aussi ceux qui subviennent à nos besoins : commerçants, policiers, gendarmes, services de secours…

Une deuxième question sera celle de notre réactivité : est-il nécessaire d’attendre que l’OMS annonce l’état d’épidémie pour se mettre en ordre de bataille, n’avons-nous pas suffisamment de compétences internes pour en décider par nous-mêmes ; toute crise exige des décisions prises par un chef unique certes, mais une crise se règle aussi dans la capacité à déléguer : quid du jacobinisme hexagonal, n’est-il pas enfin temps d’aller au bout de la décentralisation, serpent de mer politique de ces cinquante dernières années.

Une troisième question sera celle du lien armée-nation : les troupes armées, très présentes dans le cadre des opérations Vigipirate et l’ensemble des plans qui en découlent, ont tardé à être mises à disposition de nos concitoyens. Sitôt la crise sanitaire détectée [et non pas plusieurs semaines après qu’elle se soit déclarée] n’était-il pas temps de dresser des hôpitaux de campagne dans des points géographiquement stratégiques, comme la proximité des grands centres urbains par exemple. Ce pré positionnement aurait servi d’exercice à minima ; faute de conscription, de service militaire, disposons-nous encore de forces suffisantes pour mener à bien ces missions sur notre territoire : qui rappeler dans ces cas-là, réservistes, réserve civile, garde nationale [on en est où d’ailleurs de cette initiative] ? Aviation et marine sont enfin mises à contribution, fallait-il attendre si longtemps alors même que le militaire piaffe d’impatience dès qu’il s’agit de se rendre utile et de participer à la protection de ses concitoyens.

Une quatrième question sera celle du rapport entre nos dirigeants et notre peuple : que l’on nous parle franchement une bonne fois pour toutes ! Arrêtons de nous prendre pour des enfants ou des râleurs impénitents et incontrôlables. Certes, les premiers jours de la crise ne parlent pas en faveur de cette hypothèse : rush dans les supermarchés, ballade dans les parcs et sur les plages, immédiateté des mesures de chômage partiel, absence de compréhension de l’intérêt du confinement… Mais le discours n’est pas si clair qu’il y paraît.

Le fait d’annoncer un confinement de quinze jours suffit à brouiller les pistes. Si la Chine, foyer de l’infection, a mis 5 semaines pour en sortir avec un confinement strict, dans un pays dont le rapport au collectif et à la démocratie sont bien loin des nôtres, comment croire que deux semaines suffiront en France. Aux 5 semaines de la Chine, il faut rajouter deux semaines de mise en confinement total [cf. le nombre de Parisiens qui ont rejoint leurs provinces mi-mars] et une à deux semaines [minimales] de résorption. Sept à dix semaines paraissent donc mieux correspondre à la réalité, ce qui nous conduirait à une sortie du confinement fin mai – début juin. Une simple réflexion de bon sens conduit à valider cette hypothèse.

Une cinquième question sera celle de notre vivre ensemble ; la crise sanitaire fait déjà la preuve de l’impact réel d’une activité moindre sur l’environnement. Elle apprend à ceux qui le peuvent à travailler à distance d’autant que les grèves des transports fin 2019-début 2020 avaient bien aidé dans les centres urbains à pratiquer le télétravail. La crise permet à tous de réacquérir un peu d’autonomie, à revenir à plus de réflexion, de retrait par rapport à l’actualité, et ce, bien évidemment, au-delà de toutes les gênes quotidiennes et de tous les stress légitimes supportés par chacun d’entre nous.