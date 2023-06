Le quartier d'affaires de La Défense veut se métamorphoser

La Défense s'apprête à accueillir des changements significatifs en vue d'ouvrir ses célèbres tours au grand public. Cela comprend la création de commerces au pied de ces imposants édifices et l'aménagement d'espaces publics aux derniers étages, tels que des restaurants. L'objectif est de briser le mur invisible qui sépare actuellement les tours de leur environnement urbain, comme l'indique Pierre-Yves Guice, directeur général de Paris La Défense.



« On ne s'en sortira pas, et on n'arrivera pas à transformer La Défense en lieu de vie si on ne résout pas cette question de l'étanchéité encore absolue entre les tours et leur environnement urbain », affirme-t-il. Ce projet se profile malgré la fermeture récente du toit de la Grande Arche, un des rares espaces au sommet ouverts au public, à cause des coûts d'exploitation jugés trop importants.