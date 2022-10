Le ralentissement de l'inflation en septembre n'est que temporaire

Au mois de septembre, l'inflation s'est établie à 5,6% sur un an, d'après le dernier pointage de l'Insee qui avait prévu ce recul. En août, la hausse des prix à la consommation sur un an s'était établie à 5,9%. Sur un mois, l'indice baisse de 0,6%, alors que les prévisions donnaient un recul de 0,5%. Une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais elle n'est que de courte durée. Le gouvernement et les analystes s'attendent en effet à ce qu'inflation ne baisse durablement qu'à partir du deuxième trimestre 2023.



Pour le mois de septembre, la décélération enregistrée par l'institut des statistiques a surtout concerné les prix des services, dont la hausse a été mesurée à 3,2% après 3,9% en août, ainsi que des prix de l'énergie : +17,9% en septembre, contre 22,7% en août. Pour les produits manufacturés, la hausse a été stable avec un rythme annuel de 3,5%, contre 3,6% en août.