Le retour des contrôles pour les liquides dans les aéroports européens

Depuis quelques mois, certains aéroports européens, à l’instar de celui de Milan, ont équipé leurs postes de contrôle de sécurité de scanners de nouvelle génération, connus sous le nom de technologie C3 EDSCB. Ces appareils avancés, utilisant la tomographie pour créer des images tridimensionnelles de haute résolution des bagages, avaient séduit les voyageurs. Ils permettaient en effet de passer les contrôles sans devoir retirer les appareils électroniques ou les liquides, quelle que soit leur quantité, offrant ainsi une expérience plus fluide et rapide.



Cependant, cette avancée technologique n’a pas convaincu la Commission européenne. Un rapport technique transmis en mai dernier à la Conférence européenne de l'aviation civile (ECAC) a mis en lumière certaines failles dans le logiciel des scanners. Selon ce document, les C3 EDSCB ne garantissent pas une détection fiable des substances dangereuses dans des contenants de plus de 330 millilitres. En conséquence, le 31 juillet, la Commission a décidé de restreindre temporairement l’usage de ces scanners jusqu’à ce que « certains problèmes techniques soient résolus », tout en précisant que cette décision ne remet pas en cause la qualité globale de la nouvelle génération d’équipements.



La décision de revenir aux anciens scanners à rayons X, moins performants pour détecter les explosifs dans les liquides, représente un coup dur pour les aéroports qui avaient massivement investi dans cette technologie de pointe. Selon Olivier Jankovec, directeur général du Conseil international des aéroports (ACI), ces scanners sont « huit fois plus chers » à l’achat et « quatre fois plus coûteux » en maintenance que les modèles traditionnels. Le retour à ces derniers entraîne donc des pertes financières significatives pour les aéroports qui avaient misé sur une amélioration de l’expérience passagers.