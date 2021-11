Le secteur aérien va avoir besoin de près de 40.000 avions d'ici 2040

Airbus explique que le renouvellement des flottes des compagnies aériennes sera un des moteurs de la croissance, avec 15.250 remplacements prévus. Il faut dire que l'ensemble du secteur s'est engagé sur le « zéro émission nette » de CO2 à l'horizon 2050. À performances et capacités égales, les nouveaux avions consomment entre 15 à 20% moins que la précédente génération. Moins de carburant, c'est synonyme d'émissions de CO2 plus faibles et aussi d'économies en cette période de flambée des prix de l'énergie.



« Le monde attend des vols plus durables et cela sera possible à court terme grâce à l'introduction des avions les plus modernes », indique Christian Scherer. Selon Airbus, c'est sur le segment des « petits avions » que les trois quarts des besoins vont porter d'ici 2040 (soit 29.690 appareils de type A220 ou A320). Les besoins seront de 3.990 pour les gros avions (A350), et de 5.340 pour la catégorie « moyenne » (A330, A321 XLR).