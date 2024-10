Le secteur aérien vent debout contre la hausse de la taxe Chirac

La mesure, destinée à renforcer les finances publiques et à encourager la lutte contre le changement climatique, pourrait selon les compagnies aériennes et les élus ultramarins aggraver les inégalités territoriales et nuire à la compétitivité des entreprises françaises face à leurs rivales européennes.



La décision du gouvernement d'augmenter la taxe sur la solidarité des billets d'avion (TBSA), instaurée en 2006 pour financer la lutte contre le Sida, soulève une vive opposition dans le secteur aérien. Benjamin Smith, directeur général d’Air France-KLM, a exprimé son inquiétude face à l’impact de cette mesure sur la compétitivité de sa compagnie. « L'impact serait significatif sur la compétitivité de nos compagnies, Air France, KLM et Transavia », a-t-il déclaré. Bien que la mesure ne soit pas encore officiellement intégrée dans le Projet de loi de finances, le gouvernement a confirmé son intention de l’introduire par voie d’amendement, provoquant des remous dans le secteur.



L’objectif affiché de cette hausse est de récolter un milliard d’euros supplémentaires pour le budget de l'État. Toutefois, pour Benjamin Smith, cette mesure place la France en tête des pays européens qui taxent le plus le transport aérien. « Les compagnies françaises ne cessent de perdre du terrain face à des concurrents bénéficiant d'un environnement fiscal et réglementaire plus favorable », a-t-il dénoncé, soulignant les distorsions de concurrence qui affectent particulièrement Air France.