Le secteur de la restauration toujours un cran en-dessous du niveau d'activité de 2019

Même sans les restrictions sanitaires qui ont plombé l'activité en 2020 et 2021, l'activité dans le secteur de la restauration n'a pas encore retrouvé le niveau qui était le sien en 2019, avant la crise sanitaire. Selon les derniers chiffres de NPD, la fréquentation cet été a reculé de 13% par rapport à l'été 2019, tandis que les dépenses ont baissé de 10%. La restauration à table, la restauration collective et le segment des transports et lieux de loisirs affichent un retard de 20% en termes de visites.



La reprise est là, souligne le cabinet, mais pas les performances enregistrées en 2019. Néanmoins, NPD a observé un changement dans les habitudes des Français qui profite à la restauration rapide. La fréquentation au sein de ce segment a grimpé de 5% en juin et en juillet, et même de 10% pour les établissements vendant des burgers.