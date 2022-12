Le secteur privé continue de créer des emplois malgré les difficultés

Ce sont les contrats d'alternance, et notamment dans l'apprentissage, qui contribuent nettement à la dynamique, explique l'Insee. Une des bonnes nouvelles de ce bilan, c'est l'intérim où la création de postes repart à la hausse après deux trimestres en recul : +1,9%, soit 14.900 postes. Si l'on exclut l'intérim, le tertiaire marchant affiche une progression de 0,7% (85.300 emplois). Un dynamisme qui explique « l'essentiel de la hausse totale de l'emploi salarié sur le trimestre comme sur un an ».



Deux autres secteurs traditionnellement pourvoyeurs d'emplois dans le secteur privé n'ont pas démérité : +0,5% (16.400 emplois) dans l'emploi industriel, +0,2% dans la construction (3.200 emplois). L'emploi dans le secteur public en revanche s'est en revanche contracté au troisième trimestre : -0,3%, soit 15.900 emplois de moins. En tout, secteur privé plus secteur public, on dénombrait 103.200 salariés de plus fin septembre.