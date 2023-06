Le stationnement sera plus cher à Paris en 2024

Le stationnement dans la capitale française deviendra progressif à partir du 1er janvier 2024. Cette décision, prise par le Conseil de Paris, vise à encourager les propriétaires de véhicules à opter pour des modèles plus respectueux de l'environnement. Les tarifs seront déterminés en fonction de plusieurs facteurs, dont la durée du stationnement, la motorisation, la taille et le poids du véhicule. Les véhicules plus lourds et plus grands, comme les SUV, seront particulièrement touchés par cette mesure.



Les SUV, jugés lourds et encombrants, sont particulièrement visés par cette mesure. Selon une étude de l'Ademe de 2022, 59% des particules fines émises par les véhicules récents proviennent non pas du pot d'échappement, mais de l'abrasion des pneus, de la chaussée et des freins. Les élus estiment donc qu'il est indispensable d'associer à l'électrification du parc d'autres actions, dont l'allègement des véhicules.