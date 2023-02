Le taux de chômage continue de baisser au quatrième trimestre 2022

Sur le trimestre, ce sont 2,2 millions de personnes qui étaient au chômage (au sens du Bureau international du travail), soit 45.000 de moins qu'au précédent trimestre. Le « halo autour du chômage », autrement dit ces personnes désireuses de trouver un emploi mais qui ne sont pas considérées comme chômeuses par le BIT, est de 1,9 million de personnes (+0,1 point).



La classe d'âge des 15-24 ans affiche un taux de chômage de 16,9% et recule d'un point. Les 25-49 ans restent stables à 6,9%. Et les plus de 50 ans affichent un taux de chômage de 5% (-0,1 point). Le taux d'emploi des 15-64 ans est stable à 68,3% : c'est tout simplement son niveau le plus élevé depuis que l'Insee le mesure, soit depuis 1975.