Le trafic aérien en voie de normalisation après la crise sanitaire

Le chiffre d'affaires global des compagnies aériennes devrait atteindre 803 milliards de dollars, se rapprochant des 838 milliards de 2019. L'IATA a donc révisé à la hausse ses précédentes projections de décembre, qui s'élevaient à 779 milliards de dollars. Malgré des marges opérationnelles restant très faibles cette année, à 1,2%, ces bénéfices marqueront une amélioration spectaculaire par rapport aux pertes de 42 milliards de dollars enregistrées en 2021 et aux 137,7 milliards de dollars perdus en 2020.



Cependant, l'IATA a souligné que toutes les régions ne connaîtront pas une reprise équivalente. Si les transporteurs nord-américains, européens et moyen-orientaux devraient réaliser des bénéfices respectifs de 11,5 milliards, 5,1 milliards et 2 milliards de dollars, les compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique (-6,9 milliards de dollars), d'Amérique latine (-1,4 milliard) et d'Afrique (-500 millions) resteront déficitaires.