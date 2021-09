Les APL vont augmenter de 0,42%

À compter du 1er octobre, les bénéficiaires des APL vont profiter d'une augmentation de cette aide, souvent essentielle pour payer le loyer. La hausse sera de 0,42%, ce qui parait bien maigre en regard de l'inflation attendue (elle s'est fixée à 1,9% au mois d'août). Une personne qui perçoit 150 euros d'APL verra ce montant augmenter de… 63 centimes. Il n'y a là pas de quoi faire la fête !



Malgré tout, cette hausse est somme toute une bonne nouvelle. En 2019 et en 2020, les aides personnalisées au logement avaient en effet été désindexées. Et en 2018, le gouvernement avait même décidé de baisser les APL de 5 euros, provoquant au passage une belle tempête politique, puis de geler purement et simplement les revalorisations. Puis est venue une réforme de la méthode de calcul qui ne se repose plus sur les revenus perçus deux ans plus tôt.