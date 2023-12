L'entreprise chinoise Shein a été critiquée pour encourager la surconsommation de vêtements, ce qui a un impact significatif sur l'environnement. Le magazine, en s'appuyant sur les données de l'association des Amis de la Terre, a déploré l'impact carbone important de la production de vêtements par Shein. La publication a aussi rappelé l'urgence d'adopter des comportements de consommation plus responsables, conformément aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat.



La SNCF a été épinglée pour ses tarifs élevés et ses services souvent jugés insatisfaisants. 60 Millions de consommateurs a critiqué l'augmentation des frais de changement de billets, les retards fréquents, et la réduction des fréquences de trains directs. Cependant, il a aussi relevé que l'État français n'investit pas suffisamment dans les infrastructures ferroviaires en comparaison d'autres pays européens. Enfin, la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a été mentionnée pour les difficultés rencontrées par certains usagers pour contacter ses services, notamment pour la carte Vitale.