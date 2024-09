Les États-Unis multiplient les taxes douanières sur les produits chinois

Le 13 septembre, l'administration Biden a confirmé l'entrée en vigueur des nouvelles taxes douanières visant plusieurs secteurs stratégiques chinois. Parmi les produits les plus affectés, les voitures électriques importées de Chine verront leurs droits de douane augmenter de 100 % à compter du 27 septembre. Les batteries de ces véhicules seront également soumises à une taxe de 25 %, tandis que les cellules des panneaux solaires et les semi-conducteurs seront respectivement taxés à hauteur de 50 %, cette dernière mesure entrant en vigueur en janvier 2025.



Ces taxes douanières s'inscrivent dans la lignée de la politique de protection économique des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Katherine Tai, représentante américaine au Commerce (USTR), a justifié ces mesures dans un communiqué, affirmant qu'elles ciblaient « les politiques et pratiques néfastes de la Chine qui continuent de pénaliser les travailleurs et entreprises américains ». L'administration Biden-Harris entend ainsi protéger les industries nationales face à une concurrence jugée déloyale, notamment sur le marché des véhicules électriques, un secteur en pleine expansion aux États-Unis.



Cette nouvelle vague de hausses tarifaires intervient à un moment clé, à quelques semaines de l’élection présidentielle. Donald Trump, candidat républicain, s’est engagé à aller encore plus loin en matière de protectionnisme s'il est réélu. Lors d’un débat télévisé face à Kamala Harris, la vice-présidente démocrate l’a critiqué pour avoir déclenché des « guerres économiques » avec la Chine et l’Union européenne lors de son mandat. Trump, pour sa part, a rétorqué que l’administration Biden-Harris n’a « jamais supprimé les droits de douane » instaurés sous sa présidence, soulignant l’importance des revenus générés par ces taxes.