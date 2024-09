Les Français craignent que Michel Barnier n'augmente les impôts

Le sondage montre que 55% des Français jugent leurs impôts « excessifs ». Bien que ce chiffre soit en baisse de 16 points par rapport à il y a neuf ans, cette exaspération fiscale reste dominante, en particulier chez certaines catégories socio-économiques. Les employés, ouvriers, et les ménages aux revenus modestes (entre 1 500 et 2 500 euros par mois) sont les plus critiques, avec plus de 60% d'entre eux dénonçant la pression fiscale.L’arrivée de Michel Barnier à Matignon suscite des inquiétudes quant à une éventuelle hausse des impôts.Ce rejet est massif, quelles que soient les affinités politiques, et concerne aussi bien les sympathisants de gauche (64% des écologistes, 78% des LFI) que ceux de droite (67% des Républicains, 80% du RN).Ce scepticisme s'explique par la peur d'une augmentation de la pression fiscale qui toucherait la majorité des foyers., un sentiment qui s'accentue dans les foyers plus aisés, où 82% estiment qu'ils en seraient particulièrement impactés.