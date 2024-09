Les Français dans le top 10 des habitants les plus riches du monde

Le patrimoine moyen des Français a connu une nette amélioration en 2023, atteignant 214.980 euros selon le Wealth Report 2024 d’Allianz. Une augmentation qui permet à la France de se hisser dans le top 10 des pays les plus riches du monde, alors qu’elle occupait la 13e place l’année précédente. Cette performance s’explique en partie par la reprise des marchés boursiers, qui a soutenu la croissance des actifs financiers. Ce classement témoigne de la bonne santé économique des ménages français, malgré un contexte global marqué par des crises économiques et l’endettement public.



Le patrimoine financier des Français, qui inclut notamment les placements sur livrets, assurances-vie, actions et autres produits d’épargne, s’élève à 72.380 euros en moyenne. Ce chiffre a progressé de 4.880 euros par rapport à l’année précédente. Cependant, la France ne se classe qu’à la 16e place dans cette catégorie, derrière des pays comme l’Italie, le Royaume-Uni et l’Irlande. L’Allemagne, quant à elle, est légèrement moins bien positionnée, occupant la 18e place.



C’est en intégrant le patrimoine immobilier que la France fait un bond en avant. En effet, le Wealth Report souligne que la combinaison des actifs financiers et immobiliers place les ménages français bien au-dessus de la moyenne mondiale. Dans l’Union européenne, seuls les Danois (276.130 euros), les Néerlandais (274.100 euros) et les Belges (268.100 euros) surpassent la France en termes de patrimoine net par habitant. Avec un patrimoine immobilier conséquent, les Français devancent largement les Allemands, qui détiennent en moyenne 201.240 euros, ainsi que les Italiens (182.710 euros) et les Espagnols (181.310 euros).