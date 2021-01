Les Français ont beaucoup épargné l'an dernier

En 2020, chaque Français a déposé en moyenne 50 euros par mois et par livret, a illustré Eric Lombard, le directeur général de la Caisse des Dépôts, au micro de RTL. En tout, les épargnants ont glissé dans leur bas de laine, Livret A et Livret de développement durable et solidaire (LDDS) un total de 35,2 milliards d'euros, soit le double du montant enregistré en 2019 (16,6 milliards). On est encore assez loin du niveau record de 2021 (49 milliards). Le Livret A seul a engrangé 26,4 milliards d'euros, pour 8,8 milliards pour le LDDS. Pour les deux livrets, c'est deux fois plus que l'année précédente.



Ces collectes ont été réalisées à un moment où les Français n'ont pas vraiment pu consommer, comme le rappelle Eric Lombard. Le confinement, la fermeture des magasins non essentiels, les mesures de restriction des déplacements ont fait en sorte que cette épargne a été contrainte. « Ceux qui sont dans la difficulté ont tapé dans leur épargne cette année parce que c'était plus difficile, et les gens plus aisés eux ont épargné plus », a-t-il expliqué. Si 55 millions de Français ont un Livret A, 70 % de l'épargne est détenu par 20 % des Français.