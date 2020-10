Les Français rechignent à payer pour une information de qualité

7 % seulement des Français indiquent payer pour être informés, contre 17 % en moyenne dans le monde, d'après cette étude réalisée par Ipsos dans 29 pays. 15 % des Français se disent prêts à verser de l'argent pour une information de qualité, mais ils sont moitié moins nombreux à le faire réellement. Ce n'est pas une bonne nouvelle, à l'heure où de nombreuses publications réévaluent leur modèle économique en réduisant le volume de publicité et en mettant en place des abonnements pour accéder à leurs contenus de qualité. « Les plus sensibles aux thèses populistes sont ceux qui consomment le plus d'information gratuite avec le risque d'être plus exposés aux fake news », explique Yves Bardon d'Ipsos auprès de l'AFP.



Les Français sont parmi ceux qui sont le moins enclins à payer pour s'informer. Les Russes et les Japonais sont dans la même situation. L'enquête révèle que les Indiens, les Turcs et les Chinois sont ceux qui acceptent de payer pour être bien informés. « Cela pose la question de la valeur de l'information dans un monde où tout est gratuit et où les informations forment un flux continu et contradictoire. Est-ce que les gens sont prêts à payer une info le lundi qui sera démentie le mercredi ? », ajoute Yves Bardon.