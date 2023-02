Les Français se détournent du crédit à la consommation

Dans le détail, la chute de la part des ménages ayant un crédit à la consommation en 2022 est notable : seulement 21,8% en détenaient un en 2022, contre 24% un an auparavant et même plus de 30% en 2011.



La baisse du nombre de ménages ayant un crédit semble par ailleurs commencer à toucher les crédits immobiliers. Si 30,1% des ménages français en avaient un en cours en 2022 selon l’OCM, c’est plus de 1% de moins qu’en 2020.



Une tendance qui ne devrait pas s’inverser en 2023 : les taux des crédits immobiliers sont en forte hausse et pourraient dépasser dès le 1er trimestre 2023 la barre symbolique des 3% par an, hors frais et assurance. Or, selon plusieurs sondages, les ménages ne seraient pas enclins à poursuivre leur projet d’achat avec de telles conditions de prêt.