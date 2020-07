Les Français seront économes durant les vacances d'été

Réduire les dépenses pour éviter de se retrouver pris à la gorge à la rentrée. C'est le principe qui servira de guide à 61% des Français, qui ont indiqué vouloir faire plus attention à leurs dépenses durant les vacances cet été, d'après un sondage OpinionWay pour Homair, spécialiste de l'hôtellerie de plein air (campings-villages). Autrement dit, des vacances « plus économes » placées sous le signe du coronavirus. 5 personnes interrogées sur dix expliquent vouloir limiter les sorties au restaurant, la même proportion va privilégier un séjour chez des amis ou de la famille plutôt que dans un hôtel ou dans une location.



La crise sanitaire a durablement marqué les esprits et une grande majorité de Français veut éviter une « deuxième vague » : 68% assurent vouloir éviter les lieux et activités trop fréquentés, comme le sport, le tourisme de masse, etc. D'ailleurs, 77% des interrogés vont éviter les destinations phare comme l'Ile-de-Ré ou encore St Tropez. Une mauvaise nouvelle pour ces hauts lieux du tourisme, mais une opportunité pour les lieux les moins fréquentés. 72% des Français disent privilégier la nature.