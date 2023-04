Les Français veulent des prix de billets de train plus abordables

Selon un sondage Harris Interactive publié par TF1, le coût des billets de train est le principal obstacle à une utilisation accrue du ferroviaire par les Français. Plus de la moitié (53%) des personnes interrogées considèrent que les tarifs ont augmenté au cours des dernières années. En outre, 50% des sondés pensent que les trains ne respectent pas les horaires, et seulement 40% les jugent économiques par rapport à d'autres modes de transport.



Parmi les usagers du train, 46% estiment que les trains sont ponctuels et 54% les considèrent économiques. Ces usagers trouvent également que les trains sont rapides (88%), écologiques (87%), sûrs (87%), pratiques (87%) et agréables (83%). Afin d'encourager l'utilisation du train, les répondants du sondage souhaitent voir des prix plus bas (58%), une meilleure ponctualité (43%) et une plus grande fréquence des trains (34%).