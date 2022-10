Les Français veulent des sanctions contre ceux qui ne respecteraient pas les consignes de chauffage

En théorie, les entreprises pour lesquelles un décret fixe à 19 degrés la température maximum dans les locaux, s'exposent à une amende de 1.500 euros si le chauffage dépasse ce niveau (3.000 euros en cas de récidive). Néanmoins, il y a tout de même peu de risque de se faire prendre. Les Français se montrent par ailleurs paradoxaux : d'un côté, ils font preuve de la plus grande sévérité contre ceux qui ne respecteraient pas la consigne…



… et de l'autre, 44% annoncent qu'ils ne baisseront pas le chauffage chez eux, selon un autre sondage Rothelec. 33% des Français choisiront une température comprise entre 18 et 20 degrés pour leur salon cet hiver. La présence de nombreuses passoires thermiques, où le chauffage doit être augmenté, explique peut-être cette contradiction.