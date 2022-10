Les Français veulent investir en Bourse, mais ils jugent que c'est trop compliqué

Par ailleurs, les hommes se disent intéressés à 46%, contre 29% chez les femmes. « Les placements boursiers apparaissent d’autant plus intéressants actuellement que les trois quarts des répondants estiment qu’il est possible d’investir de faibles montants en Bourse », affirment les auteurs. Tenter sa chance sur une place boursière est d'autant plus intéressant en période d'inflation, jugent 47% des sondés.



Le principal point noir demeure la complexité pour investir en Bourse. Près de 7 Français sur 10 estiment en effet que les opérations sont trop compliquées, un pourcentage qui se retrouve dans toutes les classes d'âge (exception faite des plus de 65 ans : 51%). Pour 64% des sondés, acheter ou vendre des actions devrait être aussi facile que de faire des achats en ligne.