Les JO de Paris 2024 stimulent les ventes d’articles de sport

Depuis le lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024, les grandes enseignes de sport comme Decathlon et Carrefour enregistrent une hausse notable de leurs ventes, en particulier sur des articles tels que les ballons de volley et les raquettes de tennis de table. Carrefour, partenaire premium de Paris 2024, confirme cet « effet JO », soulignant une augmentation significative de la demande pour ces produits.



Cette tendance est également observée chez Decathlon, où les articles sous licence Paris 2024 se vendent bien au-delà des prévisions. Cette dynamique s’étend également aux villes hôtes des épreuves, comme Nantes et Marseille, selon un communiqué diffusé par Decathlon.



L'intérêt des consommateurs pour ces produits s'explique en partie par l'envie de « prolonger la magie » des Jeux et de garder un souvenir de cet événement mondial. Les tenues des volontaires des JO, notamment, attirent l'attention des clients, bien qu'elles ne soient pas disponibles à la vente officielle. Sur des plateformes de seconde main comme Vinted, ces articles se revendent déjà à des prix élevés.