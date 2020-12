Les JO de Tokyo seront les jeux d'été les plus chers de l'histoire

Le budget du comité d'organisation des JO de Tokyo a explosé sous la pression de la crise sanitaire : 1.644 milliards de yens, soit 13 milliards d'euros. Une somme supérieure de 294 milliards de yens (2,3 milliards d'euros) par rapport aux prévisions d'il y a un an. Le budget désormais envisagé pour les Jeux olympiques de Tokyo sera le plus élevé de l'histoire des JO d'été, devant celui des Jeux de Londres en 2021 (12,2 milliards d'euros). Le record est toujours détenu par les Jeux d'hiver de Sotchi en 2014 (17,9 milliards d'euros !). C'est aussi un record dont se serait bien passé les organisateurs de Tokyo 2020 qui ont déjà dû se résoudre à repousser l'événement d'un an.



L'organisation des JO de Tokyo ainsi que le gouvernement japonais espèrent toujours pouvoir relancer le désir de la population pour ces jeux plombés par la crise sanitaire. Mais la crainte est surtout que l'arrivée d'athlètes du monde entier (et, si c'est possible de manière sanitaire, des spectateurs étrangers) ne ravive l'épidémie et les cas de contamination. Les mesures prises pour éviter une explosion de la COVID-19 au Japon sont parmi les postes de dépense les plus élevés.