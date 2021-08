Les aéroports parisiens loin d'une activité normale

Le secteur du trafic aérien est un de ceux qui a été le plus touché par la crise sanitaire, et les aéroports en ont aussi payé le prix. Malgré les départs en vacances et la mise en place du passeport sanitaire européen, l'activité au sein des principaux aéroports parisiens est loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant le déclenchement de la pandémie. Le groupe ADP veut toutefois faire contre mauvaise fortune bon cœur en soulignant le résultat enregistré au mois de juillet.



Les aéroports d'Orly et de Roissy ont ainsi affiché 5,1 millions de passagers le mois dernier, ce qui représente une augmentation substantielle de 2,6 millions de passagers par rapport à juillet 2020. « C'est le plus fort trafic mensuel depuis le mois de mars 2020 », souligne l'entreprise, dont l'État demeure l'actionnaire majoritaire. Malgré tout, ce trafic ne représente que moins de la moitié (48%) de l'activité de juillet 2019. Toutefois, ce trafic est significativement plus élevé qu'en juin, où les deux aéroports avaient enregistré une activité à hauteur de 28,8% seulement.